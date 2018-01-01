Модрич лидирует в борьбе за Золотой мяч, Роналду и Месси даже не в тройке - источник

Стали известны главные претенденты на Золотой мяч после подсчета половины голосов.

В СМИ попали имена лидеров в борьбе за престижную награду Золотой мяч после подсчета половины голосов.

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Как утверждает журналист французской радиостанции RFI Эрик Мамрют на своей страничке в Twitter, первое место на данный момент занимает полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич, следом за ним идет игрок сборной Франции Рафаэль Варан, а замыкает тройку лидеров юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Отметим, что впервые за долгое время в список лидеров не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Полный список претендентов на Золотой мяч можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что украинские футболисты 13 лет не попадают в номинацию на Золотой мяч.