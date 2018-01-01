Модрич лидирует в борьбе за Золотой мяч, Роналду и Месси даже не в тройке - источник
В СМИ попали имена лидеров в борьбе за престижную награду Золотой мяч после подсчета половины голосов.
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Как утверждает журналист французской радиостанции RFI Эрик Мамрют на своей страничке в Twitter, первое место на данный момент занимает полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич, следом за ним идет игрок сборной Франции Рафаэль Варан, а замыкает тройку лидеров юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
EXCLUSIF #BallondOr : Après dépouillement de la moitié des votes, le trio de tête est le suivant: 1) Modric 2) @raphaelvarane 3) @KMbappe . Info @xbarretfoot @RFIRadioFoot @RFIsports— Eric Mamruth (@MamruthRFI) 9 ноября 2018 г.
Отметим, что впервые за долгое время в список лидеров не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Полный список претендентов на Золотой мяч можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что украинские футболисты 13 лет не попадают в номинацию на Золотой мяч.
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