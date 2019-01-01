Дрогба при помощи отрывка из фильма намекнул, что не собирается завершать карьеру

Футболист эмоционально отреагировал на сообщения СМИ об его уходе.

Бывший футболист Челси Дидье Дрогба намекнул, что не собирается завершать карьеру, как ранее сообщали СМИ.

Ивуариец опубликовал на своей странице в Twitter сцену из фильма “Волк с Уолл-стрит“ с Леонардо ДиКаприо в главной роли, где он объявляет сотрудникам своей компании, что не йдет из нее: Я не йду. Не дождутся, с**и.