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У Роналдиньо задолженность на сумму более 400 тысяч долларов

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У легендарного футболиста есть долг по 19 обьектам в Порту-Алегри.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

У обладателя Золотого мяча, бразильца Роналдиньо есть фискальная простроченная задолженость на общую сумму 480 тысяч долларов, сообщает издание UOL.   

Это долг по 19 объектам в Порту-Алегри.

Адвокат Роналдиньо Серхио Куэроса заявил, что в ближайшее время будут приняты все меры, необходимые для устранения текущей задолженности.

Ранее сообщалось, что Роналдиньою может стать банкротом.

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Теги: футбол, Роналдиньо
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Источник: UOL

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