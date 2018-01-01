У Роналдиньо задолженность на сумму более 400 тысяч долларов

У легендарного футболиста есть долг по 19 обьектам в Порту-Алегри.

У обладателя Золотого мяча, бразильца Роналдиньо есть фискальная простроченная задолженость на общую сумму 480 тысяч долларов, сообщает издание UOL.

Это долг по 19 объектам в Порту-Алегри.

Адвокат Роналдиньо Серхио Куэроса заявил, что в ближайшее время будут приняты все меры, необходимые для устранения текущей задолженности.

Ранее сообщалось, что Роналдиньою может стать банкротом.