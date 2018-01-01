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Легендарный Дрогба объявил о завершении карьеры

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Именитый ивуарийский нападающий повесил бутсы на гвоздь.
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
Getty Images

Известный форвард Дидье Дрогба провел свой последний матч в карьере.

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40-летний ивуарийский футболист, который последние годы провел в американском Финикс Райзинг, сыграл в финале Кубка ЮСЛ против Луисвилл Сити. Команда Дрогбы проиграла со счетом 0:1, после чего легендарный игрок объявил о завершении карьеры.

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Дрогба известен по своим выступлениям за Марсель и Челси. За свою карьеру он выиграл 14 трофеев, включая 4 чемпионских титула. Отметим, что Дрогба также является совладельцем клуба Финикс Райзинг, за который сыграл свой последний матч.

Ранее профессиональную карьеру завершил еще один легендарный игрок Челси - Джон Терри.

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Теги: Дидье Дрогба, завершение карьеры, футбол, Челси, Марсель
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