Отец года: Мужчина толкнул сына-вратаря, чтобы спасти команду от гола
Забавный инцидент произошел в Уэльсе.
Необычное проявление отцовской заботы продемонстрировал мужчина из Уэльса во время игры своего сына.
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Отец оригинальным способом решил помочь сыну, который не увидел атаки на свои ворота. Мужчина толкнул парнишку, благодаря чему тот сделал сейв. Однако это не спасло команду от гола - соперники отправили мяч в сетку во время добивания.
Father of the year. 😂 pic.twitter.com/Bw6j6Abrvw— EPL Bible (@EPLBible) 8 ноября 2018 г.
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