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Отец года: Мужчина толкнул сына-вратаря, чтобы спасти команду от гола

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Забавный инцидент произошел в Уэльсе.
Отец толкнул сына, чтобы спасти команду от гола
Отец толкнул сына, чтобы спасти команду от гола
кадр из видео

Необычное проявление отцовской заботы продемонстрировал мужчина из Уэльса во время игры своего сына.

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Отец оригинальным способом решил помочь сыну, который не увидел атаки на свои ворота. Мужчина толкнул парнишку, благодаря чему тот сделал сейв. Однако это не спасло команду от гола - соперники отправили мяч в сетку во время добивания.

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Теги: Уэльс, футбол, видео, прикол, курьез
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