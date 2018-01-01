Галатасарай хочет подписать Коноплянку
Тренер турецкого клуба Фатих Терим обсудил переход украинца с тренером Шальке.
Главный тренер Галатасарая Фатих Терим хочет переманить в свой клуб Евгения Коноплянку, сообщает издание Fotomac.
Накануне, во время матча Лиги Чемпионов между Галатасараем и Шальке, Терим во время рукопожатия тренеров попросил своего колегу о трансфере украинца. Тедеско не ожидал подобной просьбы и не смог ничего ответить.
Матч завершился победой Шальке 2:0.
Ранее сообщалось, что Хамес может вернуться в Реал.
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