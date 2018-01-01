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Галатасарай хочет подписать Коноплянку

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Тренер турецкого клуба Фатих Терим обсудил переход украинца с тренером Шальке.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим хочет переманить в свой клуб Евгения Коноплянку, сообщает издание Fotomac.

Накануне, во время матча Лиги Чемпионов между Галатасараем и Шальке, Терим во время рукопожатия тренеров попросил своего колегу о трансфере украинца. Тедеско не ожидал подобной просьбы и не смог ничего ответить.

Матч завершился победой Шальке 2:0.

Ранее сообщалось, что Хамес может вернуться в Реал.

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Теги: футбол, Шальке, Фенербахче, Евгений Коноплянка
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Источник: www.fotomac.com.tr

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