Галатасарай хочет подписать Коноплянку

Тренер турецкого клуба Фатих Терим обсудил переход украинца с тренером Шальке.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим хочет переманить в свой клуб Евгения Коноплянку, сообщает издание Fotomac.

Накануне, во время матча Лиги Чемпионов между Галатасараем и Шальке, Терим во время рукопожатия тренеров попросил своего колегу о трансфере украинца. Тедеско не ожидал подобной просьбы и не смог ничего ответить.

Матч завершился победой Шальке 2:0.

Ранее сообщалось, что Хамес может вернуться в Реал.