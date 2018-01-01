Джесси Лингард бросил вызов Роналду
Футболист МЮ не считает, что пресс Криштиану Роналду лучший.
7 ноября игрок Ювентуса Криштиану Роналду отпраздновал гол в ворота своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед, демострируя свой пресс.
Реакция Джесси Лингарда не заствила себя ждать. Англичанин опубликовал коллаж, на котором изображены фотографии пресса обоих футболистов.
“Чей лучше?“, - спросил нападающий “красных дьяволов“ на своей странице в соцсети Twitter.
Who Did It Better? 😂😂 #99Physicality #CR pic.twitter.com/1anTYAXvrc— Jesse Lingard (@JesseLingard) 8 ноября 2018 г.
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