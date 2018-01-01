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Джесси Лингард бросил вызов Роналду

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Футболист МЮ не считает, что пресс Криштиану Роналду лучший.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

7 ноября игрок Ювентуса Криштиану Роналду отпраздновал гол в ворота своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед, демострируя свой пресс.  

Реакция Джесси Лингарда не заствила себя ждать. Англичанин опубликовал коллаж, на котором изображены фотографии пресса обоих футболистов.

“Чей лучше?“, - спросил нападающий “красных дьяволов“ на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал героем пародии на Майкла Джексона.

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Теги: футбол, Джесси Лингард, Криштиану Роналду
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