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ФИФА собирается изменить правила пробития пенальти - СМИ

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В организации хотят запретить добивать мяч после нереализованного 11-метрового.
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Getty Images

ФИФА намерена внести изменения в правила футбола.

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По информации Telegraaf.nl, в организации хотят изменить систему пробития пенальти и запретить футболистам добивать мяч в ворота после исполнения 11-метрового удара.

Если это правило будет введено, то если игрок не забьет пенальти (если мяч попадет в каркас или его отобьет вратарь), то обороняющаяся команда получит право исполнить свободный удар.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила проводить матч чемпионата Испании между Жироной и Барселоной в США.

Также в СМИ появилась разоблачающая информация о том, как президент ФИФА Джанни Инфантино помогал Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций.

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Теги: ФИФА, футбол, пенальти, правила
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