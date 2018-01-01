Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Наставник сборной Хорватии собирается вернуть Срну в команду

Комментариев: 0
Дарио Срна может вновь сыграть за национальную команду.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что в связи с проблемами команды на правом фланге он раздумывает над возвращением в национальную сборную Дарио Срны.

Читай также: Срна попал в сборную 3-го тура серии А по версии WhoScored

"Если честно, то я бы хотел, чтобы Срна вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, но он пока что продолжает карьеру футболиста. Мы прекрасно знаем его характер и значение для нашей команды, он отлично выступает сейчас в Серии А.

Я планирую переговорить с ним и уверен, что Дарио согласится помочь сборной в случае острой необходимости", - приводит слова Далича sportske.jutarnji.hr.

Напомним, Дарио Срна завершил выступления за сборную в 2016 году после чемпионата Европы.

Этим летом Срна покинул донецкий Шахтер и перебрался в итальянский Кальяри.

Сам хорват заявил, что потерял все, когда "горняки" отказались продлевать с ним контракт.

Поделись:
Теги: Дарио Срна, Златко Далич, сборная Хорватии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь