Наставник сборной Хорватии собирается вернуть Срну в команду

Дарио Срна может вновь сыграть за национальную команду.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что в связи с проблемами команды на правом фланге он раздумывает над возвращением в национальную сборную Дарио Срны.

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"Если честно, то я бы хотел, чтобы Срна вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, но он пока что продолжает карьеру футболиста. Мы прекрасно знаем его характер и значение для нашей команды, он отлично выступает сейчас в Серии А.

Я планирую переговорить с ним и уверен, что Дарио согласится помочь сборной в случае острой необходимости", - приводит слова Далича sportske.jutarnji.hr.

Напомним, Дарио Срна завершил выступления за сборную в 2016 году после чемпионата Европы.

Этим летом Срна покинул донецкий Шахтер и перебрался в итальянский Кальяри.

Сам хорват заявил, что потерял все, когда "горняки" отказались продлевать с ним контракт.