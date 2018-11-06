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Владельца Монако Рыболовлева арестовали

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В Монако задержали Дмитрия Рыболовлева.
Дмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев
hellomonaco.com

Российского владельца Монако Дмитрия Рыболовлева задержали во вторник, 6 ноября.

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Арест бизнесмена связывают с судебным расследованием по обвинению в корупции и торговли влиянием, сообщает Le Monde.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев пытался подкупить полицию и юстицию княжества Монако ради уголовного предследования своего делового партнера Ива Бувье, который помогал ему в приобритении картин известных художников.

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Теги: футбол, Франция, Дмитрий Рыболовлев, Монако
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Источник: lemonde.fr

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