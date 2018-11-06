Владельца Монако Рыболовлева арестовали

В Монако задержали Дмитрия Рыболовлева.

Российского владельца Монако Дмитрия Рыболовлева задержали во вторник, 6 ноября.

Читай также: Бендтнера арестовали на 50 суток

Арест бизнесмена связывают с судебным расследованием по обвинению в корупции и торговли влиянием, сообщает Le Monde.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев пытался подкупить полицию и юстицию княжества Монако ради уголовного предследования своего делового партнера Ива Бувье, который помогал ему в приобритении картин известных художников.