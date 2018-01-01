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Роналдиньо может стать банкротом

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На банковском счету легендарного бразильца всего 6 евро.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Именитый экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо близок к банкротству.

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В 2015 году Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были оштрафованы на 178 тысяч евро за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещенном месте - на озере Гуайба, что нанесло вред экологии.

Бразилец не оплатил штраф и его задолженность выросла до 2 миллионов евро, а суд принял решение арестовать паспорт Роналдиньо и его брата.

По информации Football Italia, на банковском счету Роналдиньо лежит всего 6 евро, и в ближайшее время он может объявить себя банкротом.

Ранее сообщалось, что сын Роналдиньо поступил в академию бразильского Крузейро.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, банкротство
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