Стали известны подробности зверского убийства футболиста в Бразилии

24-летнего Даниэля Фрейтаса нашли практически обезглавленным и с отрезанным пенисом.

В Бразилии произошло ужасающее убийство - 24-летнего футболиста Сан-Бенту Даниэля Фрейтаса жестоко избили и отрезали гениталии перед смертью.

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СМИ стали известны подробности этого происшествия. Как сообщает AS, подозреваемым в убийстве игрока является Эдисон Бриттес Джуниор - один из знакомых Фрейтаса. Футболист присутствовал на дне рождении дочери Бриттеса, и сделал неприемлемую фотографию.

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Фрейтас сфотографировался со спящей женщиной по имени Кристина, которая является женой подозреваемого. Бриттес утверждает, что футболист пытался изнасиловать его супругу, а фото он прислал своему другу во время переписки.

Также источник опубликовал скриншот переписки Фрейтаса со своим другом. Футболист написал: "Я собираюсь поглотить маму именинницы", на что его друг ответил: "Мужик придет и изобьет тебя".

На данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестные четыре раза выстрелили в знаменитого боксера.

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