Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стали известны подробности зверского убийства футболиста в Бразилии

Комментариев: 0
24-летнего Даниэля Фрейтаса нашли практически обезглавленным и с отрезанным пенисом.
Даниэль Фрейтас
Даниэль Фрейтас
bandab.com.br

В Бразилии произошло ужасающее убийство - 24-летнего футболиста Сан-Бенту Даниэля Фрейтаса жестоко избили и отрезали гениталии перед смертью.

Читай также: Колумбийского футболиста застрелили из-за женщины

СМИ стали известны подробности этого происшествия. Как сообщает AS, подозреваемым в убийстве игрока является Эдисон Бриттес Джуниор - один из знакомых Фрейтаса. Футболист присутствовал на дне рождении дочери Бриттеса, и сделал неприемлемую фотографию.

Читай также: Бывшего спарринг-партнера Пакьяо обвинили в убийстве

Фрейтас сфотографировался со спящей женщиной по имени Кристина, которая является женой подозреваемого. Бриттес утверждает, что футболист пытался изнасиловать его супругу, а фото он прислал своему другу во время переписки.

Также источник опубликовал скриншот переписки Фрейтаса со своим другом. Футболист написал: "Я собираюсь поглотить маму именинницы", на что его друг ответил: "Мужик придет и изобьет тебя".

На данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестные четыре раза выстрелили в знаменитого боксера.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Бразилия, футбол, вне игры, смерть, убийство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь