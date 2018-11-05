БАТЭ стал чемпионом Беларуси

Борисовчане стали чемпионами 13-ый раз подряд.

БАТЭ гарантировал себе золотые медали чемпионата Беларуси за три тура до финиша сезона.

Сегодня борисовчане обыграли Неман (1:0) и, таким образом, стали досрочными чемпионами национального чемпионата.

Клуб из Борисова выиграл чемпионат Беларуси уже 13-ый раз подряд.

Ранее тренер Динамо Александр Хцкевич заявил, что в Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов.