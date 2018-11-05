БАТЭ стал чемпионом Беларуси
Борисовчане стали чемпионами 13-ый раз подряд.
БАТЭ гарантировал себе золотые медали чемпионата Беларуси за три тура до финиша сезона.
Сегодня борисовчане обыграли Неман (1:0) и, таким образом, стали досрочными чемпионами национального чемпионата.
Чемпиоооны! pic.twitter.com/EHy0N1wFX9— FC BATE Borisov (@FCBATE) 4 ноября 2018 г.
Клуб из Борисова выиграл чемпионат Беларуси уже 13-ый раз подряд.
Ранее тренер Динамо Александр Хцкевич заявил, что в Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов.
Полная версия правил
на Украине есть 2 клуба и пяток футболистов.
в России есть 4 клуба и дюжина футболистов.
Еще можно Турцию вспомнить и Саудов.
Вот если бы все эти команды связать Евро-Азиатским кубком (по рейтингу команд) - то они могли бы расти,
а футбол - развиваться. А так имеем медленное и мучительное умирание.