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БАТЭ стал чемпионом Беларуси

Комментариев: 1
Борисовчане стали чемпионами 13-ый раз подряд.
БАТЭ
БАТЭ
lamiasports.com

БАТЭ гарантировал себе золотые медали чемпионата Беларуси за три тура до финиша сезона.

Сегодня борисовчане обыграли Неман (1:0) и, таким образом, стали досрочными чемпионами национального чемпионата.

 

Клуб из Борисова выиграл чемпионат Беларуси уже 13-ый раз подряд.

Ранее тренер Динамо Александр Хцкевич заявил, что в Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов.

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Теги: футбол, БАТЭ
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Источник: twitter.com

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Комментариев (1)
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user10033    05.11.2018, 00:29
Оценка:  0
user10033
в Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов
на Украине есть 2 клуба и пяток футболистов.
в России есть 4 клуба и дюжина футболистов.
Еще можно Турцию вспомнить и Саудов.
Вот если бы все эти команды связать Евро-Азиатским кубком (по рейтингу команд) - то они могли бы расти,
а футбол - развиваться. А так имеем медленное и мучительное умирание.
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