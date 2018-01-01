Ужасная скульптура Салаха, которая больше похожа на карикатуру
Этот шедевр даже "переплюнул" знаменитый бюст Роналду.
Египетский скульптор Маи Абдель Аллах представил свое произведение на молодежном культурном форуме а Шарм-Эль-Шейхе.
На статуе изображен форвард Ливерпуля Мохаммед Салах во время празднования гола, однако внешний вид футболиста вызывает смешанные чувства: у египтянина маленькие руки, ноги и очень большая голова. При этом у фигуры очень зловещее выражение лица.
Statue of #Mohamed_Salah in the #world_shabab_world💙😎 pic.twitter.com/3rLiERnUDr— mohämed møstafä (@mhmedmostaf13) 4 ноября 2018 г.
Напомним, ранее в Сети высмеяли бюст Роналду, который позже заменили.
Полная версия правил