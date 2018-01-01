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Ужасная скульптура Салаха, которая больше похожа на карикатуру

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Этот шедевр даже "переплюнул" знаменитый бюст Роналду.
Мохаммед Салах
Мохаммед Салах
Getty Images

Египетский скульптор Маи Абдель Аллах представил свое произведение на молодежном культурном форуме а Шарм-Эль-Шейхе. 

На статуе изображен форвард Ливерпуля Мохаммед Салах во время празднования гола, однако внешний вид футболиста вызывает смешанные чувства: у египтянина маленькие руки, ноги и очень большая голова. При этом у фигуры очень зловещее выражение лица.

 

Напомним, ранее в Сети высмеяли бюст Роналду, который позже заменили.

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Теги: футбол, Мохаммед Салах
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Источник: twitter.com

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