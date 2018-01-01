Ужасная скульптура Салаха, которая больше похожа на карикатуру

Этот шедевр даже "переплюнул" знаменитый бюст Роналду.

Египетский скульптор Маи Абдель Аллах представил свое произведение на молодежном культурном форуме а Шарм-Эль-Шейхе.

На статуе изображен форвард Ливерпуля Мохаммед Салах во время празднования гола, однако внешний вид футболиста вызывает смешанные чувства: у египтянина маленькие руки, ноги и очень большая голова. При этом у фигуры очень зловещее выражение лица.

Напомним, ранее в Сети высмеяли бюст Роналду, который позже заменили.