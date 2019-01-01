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Скрипник оформил с Ригой чемпионский дубль

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Украинский специалист покорил Латвию.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Рига

Украинский тренер Виктор Скрипник привел Ригу к досрочному чемпионству в Высшей лиге Латвии.

В матче 27-го тура Рига одержала выездную победу на Валмиерой (0:2), тем самым увеличив свой отрыв от Вентспилса до 6 очков. Благодаря этой победе Рига может праздновать заслуженное чемпионство, а последний тур станет лишь формальностью.

Напомним, что Скрипник и его подопечные также стали обладателями Кубка Латвии.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Рига
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