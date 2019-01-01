Скрипник оформил с Ригой чемпионский дубль

Украинский специалист покорил Латвию.

Украинский тренер Виктор Скрипник привел Ригу к досрочному чемпионству в Высшей лиге Латвии.

В матче 27-го тура Рига одержала выездную победу на Валмиерой (0:2), тем самым увеличив свой отрыв от Вентспилса до 6 очков. Благодаря этой победе Рига может праздновать заслуженное чемпионство, а последний тур станет лишь формальностью.

Напомним, что Скрипник и его подопечные также стали обладателями Кубка Латвии.