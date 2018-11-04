Слуцкий опозорился перед журналистом, перепутав английские слова suck и sack
Леонид Слуцкий оконфузился во время интервью.
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий оказался в неприятной ситуации во время разговора с журналистом FOX Sports.
Репортер спросил у Слуцкого, не собирается ли тот уходить в Спортинг, отвечая на что россиянин перепутал английские слова suck и sack, поставив себя и журналиста в неловкую ситуацию. Диалог получился следующим:
– Вы действительно не планируете переход в Спортинг?
– Не планирую, разве что владелец или руководство не от**сет мне. Тогда, да, я уйду.
– Простите?
– Если владелец уволит, тогда уйду!
Конфуз случился перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.
Полная версия правил