Слуцкий опозорился перед журналистом, перепутав английские слова suck и sack

Леонид Слуцкий оконфузился во время интервью.

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий оказался в неприятной ситуации во время разговора с журналистом FOX Sports.

Репортер спросил у Слуцкого, не собирается ли тот уходить в Спортинг, отвечая на что россиянин перепутал английские слова suck и sack, поставив себя и журналиста в неловкую ситуацию. Диалог получился следующим:

– Вы действительно не планируете переход в Спортинг?

– Не планирую, разве что владелец или руководство не от**сет мне. Тогда, да, я уйду.

– Простите?

– Если владелец уволит, тогда уйду!

Конфуз случился перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.