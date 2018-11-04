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Слуцкий опозорился перед журналистом, перепутав английские слова suck и sack

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Леонид Слуцкий оконфузился во время интервью.
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
v1.ru

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий оказался в неприятной ситуации во время разговора с журналистом FOX Sports.

Репортер спросил у Слуцкого, не собирается ли тот уходить в Спортинг, отвечая на что россиянин перепутал английские слова suck и sack, поставив себя и журналиста в неловкую ситуацию. Диалог получился следующим:

– Вы действительно не планируете переход в Спортинг?

– Не планирую, разве что владелец или руководство не от**сет мне. Тогда, да, я уйду.

– Простите?

– Если владелец уволит, тогда уйду!

Конфуз случился перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.

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Теги: Леонид Слуцкий, Витесс, ПСВ, чемпионат Голландии по футболу, видео, конфуз
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