Яремчук получил травму лица во время своего гола
Роман Яремчук оформил дубль за Гент ценой травмы.
Нападающий Гента Роман Яремчук показал травму, которую получил во время того, как забивал второй гол в матче против Кортрейка.
В этом поединке украинец оформил дубль, но в результате второго гола получил жуткую травму - рассек бровь. Отправляя мяч в ворота соперника головой, Яремчук боднул колено соперника и получил рассечение.
Напомним, Гент уверенно обыграл Кортрейк в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.
Полная версия правил