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Яремчук получил травму лица во время своего гола

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Роман Яремчук оформил дубль за Гент ценой травмы.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
instagram.com/r.yaremchuk/

Нападающий Гента Роман Яремчук показал травму, которую получил во время того, как забивал второй гол в матче против Кортрейка.

В этом поединке украинец оформил дубль, но в результате второго гола получил жуткую травму - рассек бровь. Отправляя мяч в ворота соперника головой, Яремчук боднул колено соперника и получил рассечение.

Напомним, Гент уверенно обыграл Кортрейк в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии по футболу, фото
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