Яремчук оформил дубль за Гент

Роман Яремчук забил в ворота Кортрейка, обеспечив уверенную победу своему клубу.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.

Команда Яремчука встречалась с Кортрейком. Украинец сначала сравнял счет на 55-й минуте поединка, а за две минуты до конца матча забил третий гол команды, обеспечив своему клубу уверенную победу - 3:1.

Напомним, что предыдущий гол Яремчука за Гент стал первым за два месяца.