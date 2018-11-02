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Яремчук оформил дубль за Гент

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Роман Яремчук забил в ворота Кортрейка, обеспечив уверенную победу своему клубу.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФФУ

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.

Команда Яремчука встречалась с Кортрейком. Украинец сначала сравнял счет на 55-й минуте поединка, а за две минуты до конца матча забил третий гол команды, обеспечив своему клубу уверенную победу - 3:1.

Напомним, что предыдущий гол Яремчука за Гент стал первым за два месяца.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии по футболу
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