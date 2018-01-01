Известное немецкое издание анонсировало выпуск сведений о допинг-пробах звезды футбола

Имя футболиста, сдавшего положительные допинг-пробы, не называется.

Немецкое издание Der Spiegel анонсировало публикацию сенсационного материала.

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Журналисты пообещали назвать имя мировой звезды футбола и многократного победителя Лиги чемпионов, который сдал положительную допинг-пробу. Также издание предоставит все подтверждающие документы.

Кроме того, Spiegel совместно с крупными мировыми СМИ планирует выпустить крупную серию материалов о том, как клубы АПЛ уклоняются от налогов, а также рассказать о махинациях немецких команд.

Ранее Spiegel провел масштабное расследование на основе документов Football Leaks, по результатам которых заявил, что Джанни Инфантино помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций от ФФП.

Напомним, именно издание Spiegel опубликовало интервью американки Кэтрин Майорги, в котором девушка обвинила в изнасиловании форварда Ювентуса Криштиану Роналдую

Также популярное немецкое издание предоставило фото “соглашения о молчании“, заключенного между Роналду и Майоргой.

Футболист утверждает, что девушка хочет попиариться за его счет и уже объяснил ситуацию своей возлюбленной Джорджине Родригес.

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