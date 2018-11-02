Марадона отпраздновал победу своей команды веселыми танцами в раздевалке

Главный тренер Дорадоса Диего Марадона ярко отреагировал на победу своих подопечных.

Дорадос обыграл Мериду (1:0) в гостевом матче второго дивизиона чемпионата Мексики, что позволило команде досрочно гарантировать себе попадание в финальную часть Апертуры - первой части чемпионата, победитель которой может претендовать на выход в высший дивизион.

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Успех своих подопечных отпраздновал главный тренер Дорадоса Диего Марадона. Легендарный аргентинец вначале в танце покинул поле, а потом зажигал вместе с игроками в раздевалке. 58-летний тренер пел песни и демонстрировал свои танцевальные навыки в компании своих футболистов.

По итогам 13-ти матчей Дорадос занимает 6-е место в турнирной таблице второго дивизиона. Апертура состоит из 14 туров, а в финальную часть выходят 7 команд.

Напомним, в мае этого года именитый Диего Марадона стал председателем правления брестского Динамо. Марадона весело провел первый день в Беларуси, а потом покинул страну и долгое время не приезжал.

В сентябре стало известно, что аргентинец возглавил мексиканский клуб Дорадос и будет совмещать тренерскую работу со своими обязанностями в беларусском клубе . Также в СМИ сообщалось, сколько Марадона заработает в Мексике.

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