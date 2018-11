Футболист потерял сознание во время матча и покинул поле в машине скорой помощи

Политехник принимал Университатя в матче 14-го тура чемпионата Румынии. Во время матча произошел жуткий инцидент, который потребовал появления на поле машины скорой помощи.

Читай также: Клюйверт посвятил свой первый гол за Рому экс-одноклубнику, впавшему в кому

На 10-й минуте встречи полузащитник Политехника Лауренциу Рус в борьбе за мяч ударил рукой в шею хавбеку гостей Валентину Михэйлэ, в результате чего футболист упал на газон и потерял сознание.

Михэйлэ не приходил в себя и на поле выехала машина скорой помощи, которая доставила игрока в больницу.

Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8