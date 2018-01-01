Футболист потерял сознание во время матча и покинул поле в машине скорой помощи
Политехник принимал Университатя в матче 14-го тура чемпионата Румынии. Во время матча произошел жуткий инцидент, который потребовал появления на поле машины скорой помощи.
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На 10-й минуте встречи полузащитник Политехника Лауренциу Рус в борьбе за мяч ударил рукой в шею хавбеку гостей Валентину Михэйлэ, в результате чего футболист упал на газон и потерял сознание.
Михэйлэ не приходил в себя и на поле выехала машина скорой помощи, которая доставила игрока в больницу.
Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8— Emanuel Roşu (@Emishor) 2 ноября 2018 г.
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Полузащитник пришел в себя и сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает официальный сайт Университати.
Отметим, что Рус получил красную карточку за этот инцидент и матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что полузащитника Реал Сосьедад госпитализировали с инсультом.
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