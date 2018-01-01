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У Роналдиньо отобрали паспорт из-за долгов

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Бразильца оштрафовали за экологическое преступление.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

У легендарного футболиста Роналдиньо проблемы с законом. 

Экс-футболист сборной Бразилии выплатит крупный штраф за нанесение экологического ущерба в Порту-Алегри.

Роналдиньо и его брат признаны виновными в незаконном строительстве склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте, сообщает globo.com.

Сегодня, 2 ноября, было принято решение арестовать паспорта 38-летнего бразильца и его брата Ассиса.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.

 

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Теги: футбол, Роналдиньо
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Источник: globo.com

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