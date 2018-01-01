У Роналдиньо отобрали паспорт из-за долгов
Бразильца оштрафовали за экологическое преступление.
У легендарного футболиста Роналдиньо проблемы с законом.
Экс-футболист сборной Бразилии выплатит крупный штраф за нанесение экологического ущерба в Порту-Алегри.
Роналдиньо и его брат признаны виновными в незаконном строительстве склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте, сообщает globo.com.
Сегодня, 2 ноября, было принято решение арестовать паспорта 38-летнего бразильца и его брата Ассиса.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.
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