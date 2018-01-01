Руни не реализовал пенальти и его клуб вылетел из плей-офф МЛС
Клуб легендарного Уэйна Руни Ди Си Юнайдед проиграл Коламбус Крю в матче 1/8 финала плей-офф МЛС.
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Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды еще по разу обменялись голами и путевка в следующую стадию турнира определялась в серии послематчевых пенальти.
Легендарный англичанин не сумел реализовать 11-метровый удар - его парировал голкипер Коламбус Крю Зак Стеффен.
.@zackstef_23 > Rooney ⚡️ // #CrewSC #ClaimGlory pic.twitter.com/8VTIF3hm6L— Columbus Crew SC #ClaimGlory (@ColumbusCrewSC) 2 ноября 2018 г.
Таким образом, команда Уэйна Руни проиграла в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 и вылетела из плей-офф МЛС.
Ранее сообщалось, что Уэйн Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка.
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