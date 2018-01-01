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Руни не реализовал пенальти и его клуб вылетел из плей-офф МЛС

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Руни не сумел забить 11-метровый в серии послематчевых пенальти.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
facebook.com/WayneRooney

Клуб легендарного Уэйна Руни Ди Си Юнайдед проиграл Коламбус Крю в матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

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Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды еще по разу обменялись голами и путевка в следующую стадию турнира определялась в серии послематчевых пенальти.

Легендарный англичанин не сумел реализовать 11-метровый удар - его парировал голкипер Коламбус Крю Зак Стеффен.

Таким образом, команда Уэйна Руни проиграла в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 и вылетела из плей-офф МЛС.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка.

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Теги: Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед, МЛС, MLS, пенальти, футбол, видео
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