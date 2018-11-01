Прощай, Австралия: Болт покинул клуб,в котором начал футбольную карьеру

Олимпийский чемпион провел почти два месяца в клубе.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт покинул расположение австралийского клуба Сентрал Кост Маринерс, в составе которого начал футбольную карьеру.

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"Мы не смогли прийти к соглашению, которое бы продлило присутствие Усэйна Болта в Сентрал Кост Маринерс. Но мы остались в восторге от того, что олимпийский чемпион в спринте и обладатель мирового рекорда стал частью нашего клуба на протяжении этих восьми недель.

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Для нас было честью работать с ним и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом", - приводит слова владельца клуба Майкла Чарлисворта пресс-служба Сентрал Кост Маринерс.

Напомним, ямайца не устраивали финансовые условия, которые ему предлагали в Сентрал Кост Маринерс.

Ранее сообщалось, что именитый легкоатлет Усэйн Болт отказался подписывать соглашение с мальтийским клубом Валетта.

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