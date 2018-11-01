Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Прощай, Австралия: Болт покинул клуб,в котором начал футбольную карьеру

Комментариев: 0
Олимпийский чемпион провел почти два месяца в клубе.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
twitter.com/usainbolt

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт покинул расположение австралийского клуба Сентрал Кост Маринерс, в составе которого начал футбольную карьеру.

Читай также: Президент Федерации футбола Ямайки высказался о возможном вызове Болта в сборную

"Мы не смогли прийти к соглашению, которое бы продлило присутствие Усэйна Болта в Сентрал Кост Маринерс. Но мы остались в восторге от того, что олимпийский чемпион в спринте и обладатель мирового рекорда стал частью нашего клуба на протяжении этих восьми недель.

Читай также: Двойной дебют: Болт оформил свой первый дубль в карьере

Для нас было честью работать с ним и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом", - приводит слова владельца клуба Майкла Чарлисворта пресс-служба Сентрал Кост Маринерс.

Напомним, ямайца не устраивали финансовые условия, которые ему предлагали в Сентрал Кост Маринерс.

Ранее сообщалось, что именитый легкоатлет Усэйн Болт отказался подписывать соглашение с мальтийским клубом Валетта.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Усэйн Болт, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь