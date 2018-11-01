Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вьери: Чтобы быть нападающим, достаточно просто хорошо вести инстаграм

Комментариев: 0
Итальянцу не нравится новое поколение.
Кристиан Вьери
Кристиан Вьери
Getty Images

Кристиан Вьери раскритиковал форвардов нового поколения. 

“Им не нужно забивать каждую неделю или по 30 голов за сезон. Чтобы быть нападающим, достаточно просто хорошо вести инстаграм.

Раньше, если футболист не забивал, он делал работу над ошибками. Наше поколение было одержимо голами и результатами. Сейчас такого больше нет“, - сказал бывший футболист в эфире Radio Deejay.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Ямайки высказался о возможном вызове Болта в сборную.

Поделись:
Теги: футбол, Кристиан Вьери
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: deejays.it

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь