Вьери: Чтобы быть нападающим, достаточно просто хорошо вести инстаграм

Итальянцу не нравится новое поколение.

Кристиан Вьери раскритиковал форвардов нового поколения.

“Им не нужно забивать каждую неделю или по 30 голов за сезон. Чтобы быть нападающим, достаточно просто хорошо вести инстаграм.

Раньше, если футболист не забивал, он делал работу над ошибками. Наше поколение было одержимо голами и результатами. Сейчас такого больше нет“, - сказал бывший футболист в эфире Radio Deejay.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Ямайки высказался о возможном вызове Болта в сборную.