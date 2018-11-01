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Милевский мог перейти в клуб из Бангладеша

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Агент игрока Кишварды рассказал о вариантах, которые были у его клиента.
Артем Милевский
Артем Милевский
footboom.com

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал, куда мог перейти футболист после Хайдука.

“Был очень хороший вариант из Азии, от топ-клуба Бангладеша. Команда выступает в Азиатской Лиге Чемпионов. И хорошие деньги предлагали, но не успели буквально на 12 часов, потому что за день до того мы подписали контракт с Кишвардой“ - цитирует Панкова FootbalHub.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли имя девушки Милевского.

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Теги: футбол, Артем Милевский, трансфер
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Источник: footballhub.com.ua

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