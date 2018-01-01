Президент Федерации футбола Ямайки высказался о возможном вызове Болта в сборную

Легенда легкой атлетики продолжает покорять новые вершины.

Президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс заявил, что вызов в сборную легендарного легкоатлета Усэйна Болта, который начал свою футбольную карьеру, вполне реален.

“Если он покажет, что достаточно хорош, то будет вызван в сборную Ямайки. Мы внимательно наблюдаем за ним и следим за его прогрессом. Я немного разочарован тем, что Усэйн подписал контракт не с клубом из Ямайки. Это дало бы нам возможность наблюдать за ним гораздо пристальнее”,- приводит слова Рикеттса ESPN.

Напомним, что Усэйн выступает в составе австралийского клуба Сентрал Кост Мэринерс. Недавно ему предлагал контракт клуб из Мальты, однако уроженец Ямайки отказался от такого варианта продолжения карьеры.