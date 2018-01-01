Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Федерации футбола Ямайки высказался о возможном вызове Болта в сборную

Комментариев: 0
Легенда легкой атлетики продолжает покорять новые вершины.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
Getty Images

Президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс заявил, что вызов в сборную легендарного легкоатлета Усэйна Болта, который начал свою футбольную карьеру, вполне реален.

“Если он покажет, что достаточно хорош, то будет вызван в сборную Ямайки. Мы внимательно наблюдаем за ним и следим за его прогрессом. Я немного разочарован тем, что Усэйн подписал контракт не с клубом из Ямайки. Это дало бы нам возможность наблюдать за ним гораздо пристальнее”,- приводит слова Рикеттса ESPN.

Напомним, что Усэйн выступает в составе австралийского клуба Сентрал Кост Мэринерс. Недавно ему предлагал контракт клуб из Мальты, однако уроженец Ямайки отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Поделись:
Теги: футбол, Усэйн Болт, Ямайка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь