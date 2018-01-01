Марадоне в честь дня рождения подготовили два торта - в один легенду окунули лицом
Футболисты мексиканского клуба Дорадос, главным тренером которого является Диего Марадона, поздравили своего наставника с днем рождения.
Перед началом тренировки игроки Дорадос надели специальные футболки с изображением тренера и вынесли на поле стол с двумя тортами.
Когда Марадона вышел из подтрибунного помещения, его встретили аплодисментами, спели "Happy birthday to you", а затем ткнули лицом в один из тортов.
🎂🔝🔟 ¡La #FamiliaDorada festejó a Diego en #LaPecera! 😍 pic.twitter.com/pgy2dJRaFu— #HazlaDeDiez (@Dorados) 31 октября 2018 г.
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