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Марадоне в честь дня рождения подготовили два торта - в один легенду окунули лицом

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Марадоне в честь дня рождения подготовили два торта - в один легенду окунули лицом

Футболисты мексиканского клуба Дорадос, главным тренером которого является Диего Марадона, поздравили своего наставника с днем рождения.

Перед началом тренировки игроки Дорадос надели специальные футболки с изображением тренера и вынесли на поле стол с двумя тортами.

Когда Марадона вышел из подтрибунного помещения, его встретили аплодисментами, спели "Happy birthday to you", а затем ткнули лицом в один из тортов.

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Теги: Диего Марадона
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