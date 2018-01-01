Гениальный удар бельгийского футболиста, которым он эффектно отправил мяч в сетку

Игрок бельгийского клуба Мехелен забил гол по невообразимой дуге.

Онур Кайя по невообразимой дуге отправил мяч в сетку кадр из видео

Мехелен обыграл КСВ Руселар со счетом 3:0 в матче 12-го тура второго бельгийского дивизиона.

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Шикарным ударом в этой встрече отличился полузащитник Мехелена Онур Кайя. Футболист получил мяч в центре поля, красиво обыграл соперника, и, немного приблизившись к штрафной, по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

Отметим, что Мехелен возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Бельгии.

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