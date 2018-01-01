Гениальный удар бельгийского футболиста, которым он эффектно отправил мяч в сетку
Игрок бельгийского клуба Мехелен забил гол по невообразимой дуге.
Мехелен обыграл КСВ Руселар со счетом 3:0 в матче 12-го тура второго бельгийского дивизиона.
Читай также: Аллегри: Гол Роналду нужно показывать детям, пусть пытаются повторить
Шикарным ударом в этой встрече отличился полузащитник Мехелена Онур Кайя. Футболист получил мяч в центре поля, красиво обыграл соперника, и, немного приблизившись к штрафной, по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.
Отметим, что Мехелен возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Бельгии.
Смотрите также потрясающий гол Криштиану Роналду, который принес Ювентусу победу.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил