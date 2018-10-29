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В Бразилии нашли тело футболиста, которого жестоко пытали перед смертью

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24-летнего футболиста нашли мертвым в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.
В Бразилии нашли тело 24-летнего Даниэля Фрейтаса
В Бразилии нашли тело 24-летнего Даниэля Фрейтаса
esporte.uol.com.br

В городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия) было обнаружено тело игрока Сан-Бенту Даниэля Фрейтаса.

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Футболиста жестоко пытали перед смертью - на его теле обнаружены многочисленные травмы, а также убийца отрезал Фрейтасу половой орган. Полиция уже открыла уголовное дело по факту убийства и допросила ближайших родственников.

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"Мы намерены найти преступника, совершившего жестокое убийство Даниэля. Очевидно, что совершивший это преступление действовал с огромной злобой", - приводит слова следователя бразильской полиции Амадеу Тревисана UOL Esporte.

24-летний полузащитник перешел в Сан-Берту из Сан-Паулу в июне на правах аренды.

Ранее сообщалось, что колумбийского футболиста застрелили из-за женщины.

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Теги: Бразилия, футбол, вне игры, смерть, убийство
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