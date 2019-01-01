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Бешикташ хочет вернуть Ливерпулю Кариуса - СМИ

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В турецком клубе недовольны результатами, которые показывает Лорис Кариус.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
instagram.com/lorisk21/

Руководство Бешикташа разочаровалось в игре голкипера Лориса Кариуса и планирует вернуть его обратно в Ливерпуль.

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По информации Fotomac, турецкий клуб собирается избавиться от 25-летнего вратаря уже этой зимой. Причиной такого решения является то, что немецкий голкипер за 9 сыгранных матчей пропустил 14 голов.

Отмечается, что после возврата Кариуса Бешикташ хочет на тех же условиях арендовать у Ливерпуля Дивока Ориги, который на данный момент не сыграл за "красных" ни одной игры.

Напомним, голкипер Ливерпуля Лорис Кариус отправился в Бешикташ в конце лета на правах аренды, при этом вратарь утверждал, что наставник "красных" Юрген Клопп хотел, чтобы он остался в команде.

Отметим, что на тренировке Бешикташа Кариус пропустил гол после шикарного удара Куарежмы, а потом огорчил фанатов очередным "ляпом".

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Теги: Лорис Кариус, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол, Ливерпуль, аренда
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