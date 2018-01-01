Малиновский признан лучшим игроком в матче со Стандардом
Украинский футболист стал лучшим в составе Генка.
Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский признан лучшим игроком Генка в матче 12-ого тура Чемпионата Бельгии против Стандарда, сообщает официальный твиттер футбольного клуба.
Onze Man of the Match op Sclessin: Ruslan Malinovskyi! Forza Ruslan! 🔵⚪👊👊 #krcgenk #stagnk #samengenk pic.twitter.com/4zIZXwL4cG— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 29 октября 2018 г.
Ранее, Малиновский стал игроком месяца в Бельгии.
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