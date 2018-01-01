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Малиновский признан лучшим игроком в матче со Стандардом

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Украинский футболист стал лучшим в составе Генка.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский признан лучшим игроком Генка в матче 12-ого тура Чемпионата Бельгии против Стандарда, сообщает официальный твиттер футбольного клуба.

Ранее, Малиновский стал игроком месяца в Бельгии.

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Теги: футбол, Генк, Руслан Малиновский
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Источник: twitter.com

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