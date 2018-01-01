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Ибрагимович доказал, что может абсолютно все

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Шведский форвард посетил популярное телешоу, на котором выполнил различные задания ведущего.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович пользуется огромной популярностью в США не только как футболист, но и как яркая публичная личность.

Ибрагимович стал гостем на популярном шоу Джеймса Кордена и доказал, что он может все.

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Вначале Корден попросил Ибрагимовича назвать троих представителей семьи Кардашьян, а после тренировки памяти шведу пришлось доказать свою силу - ему вручили банку огурцов, которую еще никто не смог открыть.

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Потом швед показал всем свою пластику в танце в стиле Кэти Перри, а напоследок Джеймс проверил дикцию Златана - он заставил футболиста произнести свое имя с полным ртом зефира.

Форвард успешно справился со всеми заданиями Кордена, чем подтвердил, что действительно может все.

Напомним, нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович на одном из американских шоу попробовал себя в роли гадалки.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, футбол, вне игры, телешоу, видео, прикол
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