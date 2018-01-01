Ибрагимович доказал, что может абсолютно все
Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович пользуется огромной популярностью в США не только как футболист, но и как яркая публичная личность.
Ибрагимович стал гостем на популярном шоу Джеймса Кордена и доказал, что он может все.
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Вначале Корден попросил Ибрагимовича назвать троих представителей семьи Кардашьян, а после тренировки памяти шведу пришлось доказать свою силу - ему вручили банку огурцов, которую еще никто не смог открыть.
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Потом швед показал всем свою пластику в танце в стиле Кэти Перри, а напоследок Джеймс проверил дикцию Златана - он заставил футболиста произнести свое имя с полным ртом зефира.
Форвард успешно справился со всеми заданиями Кордена, чем подтвердил, что действительно может все.
Напомним, нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович на одном из американских шоу попробовал себя в роли гадалки.
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