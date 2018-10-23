Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скрипник может возглавить Уфу

Комментариев: 0
Тренер Риги может переехать в Россию.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер Риги Виктор Скрипник может сменить Сергея Томарова и занять пост тренера российской Уфы, сообщает издание Спорт-Экспресс.

Несмотря на это, гендиректор клуба Шамиль Газизов эту информацию не подтвердил.

“У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены“, - сообщил Газизов.

Ранее украинский специалист Виктор Скрипник тренировал немецкий Вердер и был кандидатом на пост главного тренера сборной Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Виктор Скрипник, Уфа, Российская Премьер-лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: sport-express.ru

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь