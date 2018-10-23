Скрипник может возглавить Уфу
Тренер Риги может переехать в Россию.
Главный тренер Риги Виктор Скрипник может сменить Сергея Томарова и занять пост тренера российской Уфы, сообщает издание Спорт-Экспресс.
Несмотря на это, гендиректор клуба Шамиль Газизов эту информацию не подтвердил.
“У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены“, - сообщил Газизов.
Ранее украинский специалист Виктор Скрипник тренировал немецкий Вердер и был кандидатом на пост главного тренера сборной Украины.
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