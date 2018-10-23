Скрипник может возглавить Уфу

Тренер Риги может переехать в Россию.

Главный тренер Риги Виктор Скрипник может сменить Сергея Томарова и занять пост тренера российской Уфы, сообщает издание Спорт-Экспресс.

Несмотря на это, гендиректор клуба Шамиль Газизов эту информацию не подтвердил.

“У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены“, - сообщил Газизов.

Ранее украинский специалист Виктор Скрипник тренировал немецкий Вердер и был кандидатом на пост главного тренера сборной Украины.