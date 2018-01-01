Футболистов Манчестер Сити будут кормить блюдами украинской кухни

В меню - вареники, борщ и деруны.

Игроки Манчестер Сити остановились в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort, как и в прошлом году.

Читай также: Зинченко приобрел 27 билетов для друзей и близких на матч Шахтер - Манчестер Сити

В клубе попросили не фотографировать и полностью обеспечить конфиденциальность футболистов, но было внесено одно очень интересное изменение по сравнению с прошлым годом.

Если в прошлом году футболистов кормили исключительно блюдами европейской кухни, то на этот раз повар Ман Сити попросил готовить для спортсменов так, как в отеле готовят для себя и других гостей.

Таким образом, будут использованы украинские продукты и рецепты. Теперь в меню у “горожан“ есть вареники, деруны, борщ и даже кутья.

“Наверное, так англичане пытаются лучше узнать и понять соперников перед матчем“, - написано на странице отеля в соцсети Facebook.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится сегодня, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.