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Футболистов Манчестер Сити будут кормить блюдами украинской кухни

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В меню - вареники, борщ и деруны.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
sportinglife.com

Игроки Манчестер Сити остановились в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort, как и в прошлом году.

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В клубе попросили не фотографировать и полностью обеспечить конфиденциальность футболистов, но было внесено одно очень интересное изменение по сравнению с прошлым годом.

Если в прошлом году футболистов кормили исключительно блюдами европейской кухни, то на этот раз повар Ман Сити попросил готовить для спортсменов так, как в отеле готовят для себя и других гостей.

Таким образом, будут использованы украинские продукты и рецепты. Теперь в меню у “горожан“ есть вареники, деруны, борщ и даже кутья.

“Наверное, так англичане пытаются лучше узнать и понять соперников перед матчем“, - написано на странице отеля в соцсети Facebook.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится сегодня, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
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