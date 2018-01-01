Болт отказался подписывать контракт с австралийским клубом из-за финансовых условий
Знаменитый ямайский спортсмен рассчитывал получать более высокую заработную плату.
Легендарный олимпийский чемпион Усэйн Болт не собирается подписывать профессиональный контракт с австралийским клубом Сентрал Кост Марринерс.
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Как сообщает Fox Sports Australia, клуб предложил Болту зарплату в размере 150 тысяч австралийских долларов в год (около 92,7 тысяч евро), в то время как ямаец рассчитывал получать годовой оклад в размере 3 миллиона австралийских долларов (около 1,9 миллиона евро).
Клуб не сумел убедить Болта на предложенную сумму и в ближайшее время знаменитый бегун покинет команду.
Ранее сообщалось, что Усэйн Болт отказался от предложения мальтийского клуба.
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