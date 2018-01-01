Роналду об изнасиловании: Правда выйдет наружу

Португалец сообщил, что насладжается футболом.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед 3-им матчем группового этапа Лиги Чемпионов против Манчестер Юнайтед прокомментировал обвинение в изласиловании в свой адрес от американки Кэтрин Майорги.

“Я не собираюсь лгать. Мы сделали заявление две недели тому. Я уверен в работе своих адвокатов.

Самое главное, что я счастлив. Я наслаждаюсь футболом и жизнью. А правда всегда выходит наружу“, - заявил Роналду.

Напомним, ранее адвокат Роналду выразил уверенность, что его клиента оправдяют.