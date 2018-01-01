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Роналду об изнасиловании: Правда выйдет наружу

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Португалец сообщил, что насладжается футболом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед 3-им матчем группового этапа Лиги Чемпионов против Манчестер Юнайтед прокомментировал обвинение в изласиловании в свой адрес от американки Кэтрин Майорги.

“Я не собираюсь лгать. Мы сделали заявление две недели тому. Я уверен в работе своих адвокатов. 

Самое главное, что я счастлив. Я наслаждаюсь футболом и жизнью. А правда всегда выходит наружу“, - заявил Роналду.

Напомним, ранее адвокат Роналду выразил уверенность, что его клиента оправдяют.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемипонов
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