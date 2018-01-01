Касильяс: Облак и Тер Штеген - лучшие в мире

Голкипер Порту назвал двух лучших сторажей ворот на данный момент.

Испанец Икер Касильяс поделился своим мнением относительно лучших вратарей современности. Легендарный вратарь выделил голкиперов Атлетико и Барселоны.

“Анализируя действия вратарей на мировом уровне прямо сейчас, думаю, что Ян Облак и Марк-Андре Тер Штеген - лучшие.

Я имею в виду, что сейчас у них лучший период в карьере. Хотя этот период длится уже достаточно долго“, - сказал Касильяс.

Ранее, Икер Касильяс поддержал Кариуса.