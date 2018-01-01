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Касильяс: Облак и Тер Штеген - лучшие в мире

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Голкипер Порту назвал двух лучших сторажей ворот на данный момент.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Испанец Икер Касильяс поделился своим мнением относительно лучших вратарей современности. Легендарный вратарь выделил голкиперов Атлетико и Барселоны. 

“Анализируя действия вратарей на мировом уровне прямо сейчас, думаю, что Ян Облак и Марк-Андре Тер Штеген - лучшие.

Я имею в виду, что сейчас у них лучший период в карьере. Хотя этот период длится уже достаточно долго“, - сказал Касильяс.

Ранее, Икер Касильяс поддержал Кариуса.

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Теги: футбол, Марк-Андре Тер Штеген, Ян Облак, Икер Касильяс, Порту, Атлетико, Барселона
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