Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка

Комментариев: 0
Уэйн Руни сделает крепость из своего нового дома в Англии.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
instagram.com/waynerooney/

Легендарный английский форвард Уэйн Руни занимается строительством своего нового грандиозного дома в графстве Чешир (Англия).

Читай также: Руни нашел для себя дорогой особняк в США, но нужен особый дворецкий

32-летний футболист решил скрыть от посторонних глаз процесс строительства и свою личную жизнь в особняке за высоким забором. Как сообщает The Sun, огромная стена будет возведена вокруг всех 40 акров земли, принадлежащих Руни.

Смотри также: Шикарный штрафной в исполнении Руни с дальней дистанции, с которым не справился вратарь

Источник сообщает, что забор будет настолько высоким, что посторонние смогут увидеть лишь крышу дома. По словам архитектора дома Руни, сейчас многие желающие проходят рядом с домом легендарного футболиста, а забор позволит четко отделить частную территорию.

Отметим, что стоимость будущего особняка футболиста оценивается в 20 миллионов  фунтов (28 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни вновь отметился дублем в МЛС.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед, МЛС, вне игры, особняк, стройка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь