Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка

Уэйн Руни сделает крепость из своего нового дома в Англии.

Легендарный английский форвард Уэйн Руни занимается строительством своего нового грандиозного дома в графстве Чешир (Англия).

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32-летний футболист решил скрыть от посторонних глаз процесс строительства и свою личную жизнь в особняке за высоким забором. Как сообщает The Sun, огромная стена будет возведена вокруг всех 40 акров земли, принадлежащих Руни.

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Источник сообщает, что забор будет настолько высоким, что посторонние смогут увидеть лишь крышу дома. По словам архитектора дома Руни, сейчас многие желающие проходят рядом с домом легендарного футболиста, а забор позволит четко отделить частную территорию.

Отметим, что стоимость будущего особняка футболиста оценивается в 20 миллионов фунтов (28 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни вновь отметился дублем в МЛС.

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