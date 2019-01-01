Покорение Америки: Руни вновь оформил дубль в матче МЛС

Легендарный англичанин дважды отличился в матче против Нью-Йорк Сити в МЛС.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни отличился в очередном матче МЛС против Нью-Йорк Сити.

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Именитый англичанин оформил дубль в этой встрече, благодаря чему его команда сумела выиграть со счетом 3:1. Победа над Нью-Йорк Сити позволила Ди Си Юнайтед выйти в плей-офф.

Отметим, что в последних шести играх 32-летний форвард забил 8 голов. Всего в 19-ти матчах текущего сезона МЛС Руни забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.

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