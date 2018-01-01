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Яремчук впервые за два месяца забил за Гент

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Роман Яремчук удвоил преимущество команды против Остенде.
Роман Яремчук
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол за бельгийский Гент. Впервые за два месяца украинец смог поразить ворота соперника. Яремчук удвоил преимущество своей команды на 11-й минуте матча против Остенде в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук выступил за Гент в 16 матчах, в которых забил 4 гола.

Свой предыдущий гол за Гент Яремчук оформил 16 августа.

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