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Экс-игрок Динамо пришел пьяным на тренировку

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С футболистом разорвали контракт на следующий день.
Экс-игрок Динамо пришел пьяным на тренировку

Бывший нападающий киевского Динамо колумбиец Андрес Эскобар был отчислен из колумбийского Депортиво Толима из-за появления на тренировке в пьяном виде.

Как сообщает Еl Рais, после игры чемпионата Колумбии Эскобар отправился в ночной клуб, а на следующий день на тренировке он вместо выхода на поле, ушел в подтрибунное помещение, где уснул на носилках.

Игрока отправили пройти тест на алкоголь в крови, который показал, что Андрес был пьяный.

Напомним, Эскобар перешел в Динамо в 2011 году, но не провел ни одного матча в УПЛ. Все годы футболист провел в арендах в разных клубах. В январе, после окончания контракта с Динамо колумбиец перешел в Эстудиантес, но спустя полгода он оказался в Депортиво.

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гость  (аноним)  21.10.2018, 21:10
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Динамовская школа, дело Мили будет жить еще очень долго
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