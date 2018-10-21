Экс-игрок Динамо пришел пьяным на тренировку

С футболистом разорвали контракт на следующий день.

Бывший нападающий киевского Динамо колумбиец Андрес Эскобар был отчислен из колумбийского Депортиво Толима из-за появления на тренировке в пьяном виде.

Как сообщает Еl Рais, после игры чемпионата Колумбии Эскобар отправился в ночной клуб, а на следующий день на тренировке он вместо выхода на поле, ушел в подтрибунное помещение, где уснул на носилках.

Игрока отправили пройти тест на алкоголь в крови, который показал, что Андрес был пьяный.

Напомним, Эскобар перешел в Динамо в 2011 году, но не провел ни одного матча в УПЛ. Все годы футболист провел в арендах в разных клубах. В январе, после окончания контракта с Динамо колумбиец перешел в Эстудиантес, но спустя полгода он оказался в Депортиво.