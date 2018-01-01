Ребров впервые проиграл в Венгрии: его команда пропустила гол ударом со своей половины
Курьезный гол стал единственным забитым в матче.
Защитник венгерского клуба Академия Пушкаша Януш Хегедюш поразил ворота Ференцвароша, который тренирует Сергей Ребров, ударом со своей половины поля.
Хегедюш забил со штрафного. Мяч находился в пределах центрального круга на половине поля его команды. Гол стал единственным в матче.
Ференцварош впервые проиграл в нынешнем чемпионате Венгрии и лидирует, опережая ближайшего преследователя Гонвед на четыре очка.
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