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Ребров впервые проиграл в Венгрии: его команда пропустила гол ударом со своей половины

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Курьезный гол стал единственным забитым в матче.
Ребров впервые проиграл в Венгрии: его команда пропустила гол ударом со своей половины
instagram.com/puskasakademia

Защитник венгерского клуба Академия Пушкаша Януш Хегедюш поразил ворота Ференцвароша, который тренирует Сергей Ребров, ударом со своей половины поля.

Хегедюш забил со штрафного. Мяч находился в пределах центрального круга на половине поля его команды. Гол стал единственным в матче.

Ференцварош впервые проиграл в нынешнем чемпионате Венгрии и лидирует, опережая ближайшего преследователя Гонвед на четыре очка.

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