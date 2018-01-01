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Макаренко: Бельгийский чемпионат сейчас интереснее, чем украинский

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Украинский футболист ответил на ряд вопросов о своем пребывании в Бельгии.
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
Павел Кубанов

Бывший воспитанник Динамо, а сейчас полузащитник бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко пообщался с представителями официального Youtube-канала Федерации Футбола Украины.

О языковых барьерах в Бельгии

“Больше всего в Бельгии говорят на французском и нидерландском. Английский – на третьем месте. В команде нет проблем с общением. Все игроки знают по два-три языка. Я тоже за этот год существенно подтянул свой английский“.

Об уровне украинского и бельгийского чемпионатов

“Мое мнение – сейчас бельгийский интереснее, он более непредсказуем“.

Об играх с другими украинцами в Бельгии

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“Это маленькая дуэль, маленькое противостояние. Мы играли с командой Малиновского, правда, он на поле не вышел. Играл против команды Безуса. Тепло с ним пообщались и до матча, и после. Скоро к нам в Брюссель приедут Роман Яремчук и Игорь Пластун. Будем их принимать“.

О неудобных футболистах, против которых приходилось играть

“Запомнился Мартенс с Наполи. Было очень неудобно, он сильный игрок. Когда играли против Шахтера, самым запоминающимся Марлос, также сильный Тайсон“.

О том, кто может выиграть Золотой Мяч в этом году

“Думаю, это будет Модрич. Он хорошо выступил в сборной на чемпионате мира, выиграл Лигу чемпионов“.

О возможном возвращении в Украину

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“На данный момент я игрок Андерлехта. Это моя жизнь, и я полностью отдаюсь этой команде. Что будет в будущем, загадывать не спешу. Меня все устраивает. Живу сегодняшним днем, но не исключаю, что потом могу вернуться в Украину“.

О возможности перехода в Шахтер

“Если ты воспитанник Динамо, то это трудно“.

Ранее другой украинский игрок, выступающий в Бельгии, попал в команду недели по версии FIFA 19.

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Теги: Макаренко, чемпионат Бельгии по футболу, Украина, Андерлехт, Евгений Макаренко
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