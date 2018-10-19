Одна лига на двоих: чемпионаты Голландии и Бельгии планируют объединить
Бельгия и Голландия могут создать объединенный чемпионат.
В руководстве голландской лиги считают, что создание такого чемпионата вместе с Бельгией и несколькими клубами из Люксембурга поможет развитию местного футбола, сообщает inews.co.uk.
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Отмечается, что если в Голландии удастся достигнуть соглашение с клубами, то переговоры с руководителями бельгийского чемпионата начнутся уже в следующем году.
Целью создания видится попадание в первую пятерку рейтинга европейских чемпионатов. На данный момент Бельгия занимает 9-е место в рейтинге, а Голландия – 11-е.
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Возможность создания так называемой “Лиги Бенилюкса“ обсуждается уже на протяжении десятилетий. Еще Мишель Платини, вступив на пост президента УЕФА, выступал за такое решение.
В то же время противники объединения говорят, что растущая финансовая пропасть между бельгийскими и голландскими клубами не позволит такой идее воплотиться в жизнь.
Ранее сообщалось, что отец игрока Манчестер Сити Венсана Компани стал первым в истории Бельгии темнокожим мэром.
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