Одна лига на двоих: чемпионаты Голландии и Бельгии планируют объединить

Разговоры о создании новой лиги уже ведутся.

Команды из двух стран смогут играть в одной лиге Getty Images

Бельгия и Голландия могут создать объединенный чемпионат.

В руководстве голландской лиги считают, что создание такого чемпионата вместе с Бельгией и несколькими клубами из Люксембурга поможет развитию местного футбола, сообщает inews.co.uk.

Читай также: Бавария - Аякс 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Отмечается, что если в Голландии удастся достигнуть соглашение с клубами, то переговоры с руководителями бельгийского чемпионата начнутся уже в следующем году.

Целью создания видится попадание в первую пятерку рейтинга европейских чемпионатов. На данный момент Бельгия занимает 9-е место в рейтинге, а Голландия – 11-е.

Читай также: Скандал в Бельгии: Тренера Брюгге привезли на допрос, полиция задержала судей и агентов

Возможность создания так называемой “Лиги Бенилюкса“ обсуждается уже на протяжении десятилетий. Еще Мишель Платини, вступив на пост президента УЕФА, выступал за такое решение.

В то же время противники объединения говорят, что растущая финансовая пропасть между бельгийскими и голландскими клубами не позволит такой идее воплотиться в жизнь.

Ранее сообщалось, что отец игрока Манчестер Сити Венсана Компани стал первым в истории Бельгии темнокожим мэром.