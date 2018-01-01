МЮ оштрафовали на 15 тысяч евро
Манкунианцев наказали за опоздание.
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение выписать Манчестер Юнайтед штраф суммой 15 тысяч евро.
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Причиной является опоздание автобуса “красных дьяволов“.
Поединок 2-ого тура Лиги Чемпионов между Валенсией и МЮ начался позже из-за того, что автобус манкунианцев попал в пробку в центре города и не смог прибыть на стадион во время.
Кроме денежного штрафа, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью получит устное предупреждение.
Ранее, легенда МЮ встал на защиту Моуринью.
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