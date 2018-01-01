Бензему подозревают в попытке похищения человека

Француза обвиняет его бывший агент.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема подозревается в причастии к похищению его бывшего агента, который подал иск в суд.

Читай также: Золотой мяч 2018: стали известны все номинанты

В нем он обвиняет родственников форварда в попытке похищения 7 октября этого года, после матча 9-ого тура Лиги 1 между ПСЖ и Лионом, сообщает издание Mediapart.

Причиной такого поведения могли стать неулаженные финансовые вопросы между Бензема и агентом.

Это не первый случай обвинений на адрес французского футболиста.

Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - Вальбуена обвинил футболиста Реала в шантаже.

Позже Бензема выиграл дело в суде и был признан невиновным.