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Бензему подозревают в попытке похищения человека

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Француза обвиняет его бывший агент.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема подозревается в причастии к похищению его бывшего агента, который подал иск в суд.

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В нем он обвиняет родственников форварда в попытке похищения 7 октября этого года, после матча 9-ого тура Лиги 1 между ПСЖ и Лионом, сообщает издание Mediapart.

Причиной такого поведения могли стать неулаженные финансовые вопросы между Бензема и агентом.

Это не первый случай обвинений на адрес французского футболиста.

Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - Вальбуена обвинил футболиста Реала в шантаже.

Позже Бензема выиграл дело в суде и был признан невиновным.

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Теги: футбол, Карим Бензема, Реал Мадрид, сборная Франции по футболу
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