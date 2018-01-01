Бензему подозревают в попытке похищения человека
Француза обвиняет его бывший агент.
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема подозревается в причастии к похищению его бывшего агента, который подал иск в суд.
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В нем он обвиняет родственников форварда в попытке похищения 7 октября этого года, после матча 9-ого тура Лиги 1 между ПСЖ и Лионом, сообщает издание Mediapart.
Причиной такого поведения могли стать неулаженные финансовые вопросы между Бензема и агентом.
Это не первый случай обвинений на адрес французского футболиста.
Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - Вальбуена обвинил футболиста Реала в шантаже.
Позже Бензема выиграл дело в суде и был признан невиновным.
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