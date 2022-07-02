Марадона извинится перед Месси

Легендарный аргентинец объяснит свое высказывание о туалете.

Легендарный аргентинец Диего Марадона принесет извинения нападающему Барселоны Лионелю Месси, сообщил его адвокат Матиас Морла.

Ранее, Марадона заявил, что Месси не может быть лидером сборной Аргентины, так как перед матчем он по 20 раз ходит в туалет.

Адвокат добавил, что слова его клиента не стоит воспринимать буквально, потому что у Марадоны особая манера речи, которую не все могут понять правильно.

“Марадона намерен позвонить Месси и объяснится“, сказал Морла.

Ранее стало известно, что Месси заложит первый камень в фундамент детского центра онкологии.