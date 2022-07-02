Турана подозревают в связях с организатором переворота

Прокуратура Стамбула начала еще одно расследование по делу турецкого футболиста.

Полузащитник Барселоны Арда Туран, который на правах аренды выступает за турецкий Истанбул, фигурирует в деле о госперевороте в Турции в 2016 году.

Он подозревается в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом.

Кроме Турана, дело открыли против бывших футболистов сборной Турции Эмре Белезоглу, Окана Бурука и Бюлента Коркмаза.

Ранее, Арду Турана оштрафовали 370 тысяч евро за драку в одном из ночных клубов. По этому делу ему грозит 12 лет тюрьмы.