Шикарный штрафной в исполнении Руни с дальней дистанции, с которым не справился вратарь
Уэйн Руни продолжает покорять МЛС.
Ди Си Юнайтед принимал Торонто в рамках 32-го тура регулярного чемпионата MLS. С минимальным счетом победу одержал клуб из Вашингтона благодаря шикарному удару легендарного Уэйна Руни со штрафного.
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Англичанин забил гол на 18-й минуте встречи. Руни пробивал штрафной с дальней дистанции и не оставил шансов голкиперу соперника.
Руни провел 18 матчей в MLS, в которых оформил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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