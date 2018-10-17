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Шикарный штрафной в исполнении Руни с дальней дистанции, с которым не справился вратарь

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Уэйн Руни продолжает покорять МЛС.

Уэйн Руни
Уэйн Руни
twitter.com/WayneRooney

Ди Си Юнайтед принимал Торонто в рамках 32-го тура регулярного чемпионата MLS. С минимальным счетом победу одержал клуб из Вашингтона благодаря шикарному удару легендарного Уэйна Руни со штрафного.

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Англичанин забил гол на 18-й минуте встречи. Руни пробивал штрафной с дальней дистанции и не оставил шансов голкиперу соперника.

Руни провел 18 матчей в MLS, в которых оформил 10 голов и сделал 6 ассистов.

Смотрите также дубль Уэйна Руни, благодаря которому его команда Ди Си Юнайтед сумела выиграть матч.

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Теги: Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед, МЛС, MLS, гол, штрафной, видео
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